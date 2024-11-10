РФ обстреляла Чугуевскую общину в Харьковской области: среди пострадавших есть дети

В результате падения обломков дронов "Shahed" в Чугуевской общине повреждены жилой дом и пять автомобилей.

В ночь на 10 ноября российские войска атаковали Чугуевскую общину Харьковской области. В результате обстрела пострадали четыре человека, среди которых 17-летняя девушка и 10-летний мальчик

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 00:37 в результате падения обломков БПЛА типа "Shahed" в Чугуевской общине поврежден подъезд четырехэтажного жилого здания", — рассказал он.

По данным главы ОВА, горели три автомобиля, а также повреждены стекла окон жилого дома и пять автомобилей. Два человека получили острые реакции на стресс.

Кроме того, российские войска продолжают обстрелы Харькова и области. 9 ноября они нанесли удар по городу с помощью ракеты и авиабомбы "Гром-Е1". Обломки боеприпаса повредили жилые дома. Утром 10 ноября обстрелы продолжались, в частности, в Киевском районе Харькова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Россия выпустила более 800 авиабомб, около 600 ударных дронов и около 20 ракет. Он подчеркнул, что такой террор невозможно остановить словами, а без сильных решений не может быть безопасности. Зеленский также отметил важность справедливости для достижения надежного мира в Украине.

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