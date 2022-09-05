РФ обстреляла Днепропетровщину: один человек погиб, еще 3 – в тяжелом состоянии

В Апостоловом в результате российских обстрелов погибла 85-летняя женщина. Еще две женщины и мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пожилая женщина погибла, три человека ранены, все в тяжелом состоянии — таковы последствия обстрела Криворожского района на Днепропетровщине.

Об этом говорится в ТСН.

Сегодня после обеда там россияне дважды открывали огонь из "ураганов". Пострадавших госпитализировали. Побит газовод, вспыхнул пожар, его укротили спасатели.

В Зеленодольске разрушены здания предприятия, но люди не пострадали. На месте обстрела были обнаружены многочисленные воронки и боевой элемент боеприпаса. Его пиротехники уничтожили.

Обстреливали дважды ночью и Никопольский район. Прошло без пострадавших, но повреждена многоэтажка, десяток частных домов, гимназия, детская спортшкола, здание союза ветеранов Афганистана – всего 9 инфраструктурных объектов. Также перебили две линии электропередач, которые уже успели починить.

В Апостоловом погибла 85-летняя женщина. Пенсионерка перебирала во дворе помидоры, обломок от кассетного БК попал ей в голову.

Еще две женщины и мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии. Из-за повреждения газопровода загорелось хозяйственное здание, спасатели огонь укротили. Повреждены 13 частных домов, избиты 27 солнечных панелей и 4 автомобиля. Спасатели обнаружили безопасные обломки снаряда и один, нуждавшийся в уничтожении. Его саперы уже обезвредили.

В Красногригорьевке Никопольского района из-за обстрела произошел пожар на 3,5 га. Горела лесополоса и сухие остатки пшеницы после жатвы. Была угроза высоковольтной линии электропередач. Огонь потушили. Обошлось без жертв.