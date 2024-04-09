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РФ обстреляла город Семеновка на Черниговщине: один человек погиб (фото)

РФ обстреляла город Семеновка на Черниговщине: один человек погиб (фото)

В результате удара по центру Семеновки погибла женщина и ранен мужчина / Фото: Национальная полиция Украины

Еще один местный мужчина получил ранения.

Сегодня, 9 апреля, российские оккупанты из артиллерии и РСЗО нанесли удар по центру пограничного города Семеновка Новгород-Северского района на Черниговщине. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщает Нацполиция и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Еще один местный мужчина получил ранения. Получили повреждения около 10 зданий гражданской инфраструктуры, частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. Разбиты потолки и крыша в зданиях, изуродованы стены и фасады, вылетело оконное стекло.

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Последствия атаки / ©
Последствия атаки

На местах попаданий работают полицейские, спасатели и другие профильные службы.

На месте работают полицейские и все соответствующие службы / ©
На месте работают полицейские и все соответствующие службы

Напомним, что 22 марта россияне атаковали корректируемыми авиабомбами центр города Семеновка Черниговской области и уничтожили здание культуры.

Семеновка на карте / ©
Семеновка на карте

В тот же день в Новгород-Северском районе Черниговщины вражеский дрон попал в микроавтобус с гражданскими. Пострадали три человека.

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