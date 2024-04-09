РФ обстреляла город Семеновка на Черниговщине: один человек погиб (фото)

Еще один местный мужчина получил ранения.
Сегодня, 9 апреля, российские оккупанты из артиллерии и РСЗО нанесли удар по центру пограничного города Семеновка Новгород-Северского района на Черниговщине. В результате атаки погибла женщина.
Об этом сообщает Нацполиция и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Еще один местный мужчина получил ранения. Получили повреждения около 10 зданий гражданской инфраструктуры, частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. Разбиты потолки и крыша в зданиях, изуродованы стены и фасады, вылетело оконное стекло.
На местах попаданий работают полицейские, спасатели и другие профильные службы.
Напомним, что 22 марта россияне атаковали корректируемыми авиабомбами центр города Семеновка Черниговской области и уничтожили здание культуры.
В тот же день в Новгород-Северском районе Черниговщины вражеский дрон попал в микроавтобус с гражданскими. Пострадали три человека.
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