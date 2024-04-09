РФ обстреляла город Семеновка на Черниговщине: один человек погиб (фото)

Еще один местный мужчина получил ранения.

Сегодня, 9 апреля, российские оккупанты из артиллерии и РСЗО нанесли удар по центру пограничного города Семеновка Новгород-Северского района на Черниговщине. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщает Нацполиция и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Еще один местный мужчина получил ранения. Получили повреждения около 10 зданий гражданской инфраструктуры, частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. Разбиты потолки и крыша в зданиях, изуродованы стены и фасады, вылетело оконное стекло.

Последствия атаки

На местах попаданий работают полицейские, спасатели и другие профильные службы.