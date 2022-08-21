РФ обстреляла громаду на Днепропетровщине: погибла женщина, 7 раненых, среди них 9-летний мальчик (фото)

В результате обстрела Зеленодольской громады, произошедшего сегодня днем, погибла 59-летняя женщина.

В воскресенье, 21 августа, российские оккупанты ударили из "Ураганов" по Зеленодольской громаде в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

В результате обстрела Зеленодольской громады, произошедшего сегодня днем, погибла 59-летняя женщина. Она получила осколочное ранение в спину.

Общее количество пострадавших – семь человек. Это трое мужчин, трое женщин и 9-летний мальчик. У всех – осколочные поражения. Пострадавших госпитализировали в больницу. Один из них – в тяжелом состоянии.

В Зеленодольске есть повреждения дачных домов, спорткомплекса, детского сада, сельскохозяйственной техники. В одну квартиру в 5-этажном доме попали обломки реактивного снаряда.

Спасатели уже завершили обследование территории обстрелов.

Также под вражеский огонь попало село Кошевое в Широковской громаде Криворожского района. Обошлось без жертв, данные по разрушениям выясняются.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Ранее в Генштабе рассказали об атаках армии РФ на Запорожском и Южнобужском направлениях и призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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