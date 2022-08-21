РФ обстреляла громаду на Днепропетровщине: погибла женщина, 7 раненых, среди них 9-летний мальчик (фото)

В результате обстрела Зеленодольской громады, произошедшего сегодня днем, погибла 59-летняя женщина.
В воскресенье, 21 августа, российские оккупанты ударили из "Ураганов" по Зеленодольской громаде в Криворожском районе Днепропетровской области.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
В результате обстрела Зеленодольской громады, произошедшего сегодня днем, погибла 59-летняя женщина. Она получила осколочное ранение в спину.
Общее количество пострадавших – семь человек. Это трое мужчин, трое женщин и 9-летний мальчик. У всех – осколочные поражения. Пострадавших госпитализировали в больницу. Один из них – в тяжелом состоянии.
В Зеленодольске есть повреждения дачных домов, спорткомплекса, детского сада, сельскохозяйственной техники. В одну квартиру в 5-этажном доме попали обломки реактивного снаряда.
Спасатели уже завершили обследование территории обстрелов.
Также под вражеский огонь попало село Кошевое в Широковской громаде Криворожского района. Обошлось без жертв, данные по разрушениям выясняются.
Ранее в Генштабе рассказали об атаках армии РФ на Запорожском и Южнобужском направлениях и призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
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