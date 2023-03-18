РФ обстреляла Краматорск кассетными боеприпасами: по меньшей мере 2 человека погибли и 8 ранены (фото)

По предварительной информации, два человека погибли, 8 раненых, трое из которых в тяжелом состоянии.

Российские кафиры обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, россияне обстреляли город кассетными боеприпасами, попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повреждено с десяток жилых домов и несколько автомобилей.

На сегодня, 17:40, два человека погибли, 8 раненых, трое из которых в тяжелом состоянии.