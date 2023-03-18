РФ обстреляла Краматорск кассетными боеприпасами: по меньшей мере 2 человека погибли и 8 ранены (фото)

По предварительной информации, два человека погибли, 8 раненых, трое из которых в тяжелом состоянии.
Российские кафиры обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, россияне обстреляли город кассетными боеприпасами, попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повреждено с десяток жилых домов и несколько автомобилей.
На сегодня, 17:40, два человека погибли, 8 раненых, трое из которых в тяжелом состоянии.
Напомним, что РФ продолжает стрирать с лица земли подконтрольные Украине города Донбасса. В частности, оккупанты систематически обстреливают Краматорск. Так, в результате ракетного удара по городу 14 марта пострадали 9 человек.
В ночь на 6 марта российская армия нанесла очередной ракетный удар по Краматорску. Было повреждено 15 многоэтажек и разрушена школа.
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