Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ обстреляла Краматорск кассетными боеприпасами: по меньшей мере 2 человека погибли и 8 ранены (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
496
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
РФ обстреляла Краматорск кассетными боеприпасами: по меньшей мере 2 человека погибли и 8 ранены (фото)

Фото: Павел Кириленко/Facebook

По предварительной информации, два человека погибли, 8 раненых, трое из которых в тяжелом состоянии.

Российские кафиры обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, россияне обстреляли город кассетными боеприпасами, попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повреждено с десяток жилых домов и несколько автомобилей.

На сегодня, 17:40, два человека погибли, 8 раненых, трое из которых в тяжелом состоянии.

©
©
© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, что РФ продолжает стрирать с лица земли подконтрольные Украине города Донбасса. В частности, оккупанты систематически обстреливают Краматорск. Так, в результате ракетного удара по городу 14 марта пострадали 9 человек.

В ночь на 6 марта российская армия нанесла очередной ракетный удар по Краматорску. Было повреждено 15 многоэтажек и разрушена школа.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
496
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация