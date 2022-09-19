РФ обстреляла магазины и дома и повредила солнечную электростанцию в Николаевской области: Ким рассказал детали

Оккупанты за сутки обстреливали Николаев и населенные пункты Баштанского, Вознесенского и Николаевского районов.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Ночью, 19 сентября, в 04:10 армия РФ обстреляла центр города Новая Одесса Новоодесской громады. В результате атаки повреждены частные дома, торговые киоски, аптека, магазин. Также в результате обстрела загорелся пожар гаража на территории частного домовладения. Пострадавших нет.

Также российские войска 18 сентября ударили тремя реактивными снарядами из "Смерча" по Березнеговатской громаде. Повреждена больница и солнечная электростанция. Масштабы разрушений и утраты уточняются.

Также вчера, 18 сентября, в 11:19 вражеские обстрелы подверглись с. Мураховка, в 13:56 окрестности с. Любомировка, в 15:23 станция Березнеговатое.

Днем, 18 сентября, в 14:00 были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Также вчера днем зафиксированы обстрелы в с. Широкое. Кроме того, центр села войска РФ обстреляли утром 19 сентября около 04:30. Враг попал по открытым территориям и дорожному покрытию. Пострадавших нет.

В Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в 00:20 армия РФ совершила ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской АЭС. Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС.

Как сообщалось, после полуночи 19 сентября войска России обстреляли Николаев. Известно о попадании во двор частного дома, разрушено хозяйственное здание; в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, повреждена кровля. Также на одном из участков повреждено около 300 метров контактной проволоки трамвайной сети.

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