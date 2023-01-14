РФ обстреляла объекты энергетической инфраструктуры: в 11 областях действуют аварийные отключения света

Сегодня, 14 января, враг снова обстрелял объекты энергетической инфраструктуры. Последствия устраняются.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

По состоянию на 12:00 14 января потребление электроэнергии ниже, чем вчера из-за потепления и выходного дня. В то же время дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, больше всего в утренние и вечерние часы.

"Чтобы в системе сохранялся баланс, всем областям предоставили лимиты потребления, но уже утром в 11 областях эти лимиты были превышены — поэтому там применили аварийные отключения. Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровни доказанного лимита. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций — чтобы их предупредить, применяются аварийные отключения", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром российская армия совершила ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

Ситуация с энергетикой сложная, но контролируемая

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