РФ обстреляла оккупированные Олешки, а ВСУ уничтожили 10 ударных беспилотников: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты свои основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 27 февраля.

РФ увеличивает численность личного состава. По имеющейся информации, на оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области.

В течение суток противник нанес 8 ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них — иранскими ударными беспилотниками типа "Шахед-136". Россияне совершили более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Генштаб предупреждает, что угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Формирование наступательных группировок не обнаружено.

Противник в приграничных районах Брянской и Курской областей осуществляет инженерное оборудование местности, в том числе противотанковых рвов.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елине Черниговской области; Строительное, Горки, Атинское, Волфино, Павловка, Степок Сумской области; Ветеринарное, Стрилеча Гатище, Волчанские Хутора, Каменка, Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне провели несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное и Выемка – Донецкой.

Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Куриловка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области и Роздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись населенные пункты, в частности, Железнянское, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты продолжают атаковать позиции наших войск, совершили несколько безуспешных атак в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

Враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное и Угледар.

На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы 17 населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области.

Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии, а для определения позиций нашей артиллерии развернул в районе населенного пункта Степное радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".

На Херсонском направлении от артиллерийского огня русских войск пострадали более 20 населенных пунктов Херсонской области, расположенных на правом берегу реки Днепр. В частности, Берегово, Берислав, Веселое, Тягинко, Антоновка и Херсон.

Что в оккупации?

Россияне продолжают нести потери. Поэтому для оказания медицинской помощи своим военнослужащим активно используют местную инфраструктуру на захваченных территориях.

Так, в населенном пункте Каланчак, на базе местной больницы обустроен военный госпиталь. Туда уже привезли около 150 раненых окупантов. Медицинский персонал – исключительно россияне.

Враг продолжает осуществлять мероприятия по дискредитации украинских защитников и запугиванию жителей захваченной части Херсонщины. Оккупанты снова обстреляли из минометов жилые кварталы Олешков и обвинил в этом ВСУ.

Ответные удары

Авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, наши воины за текущие сутки уничтожили 9 из 12 иранских ударных беспилотников типа "Шахед-136" и 1 типа "Zala".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в Донецкую область перебросили отряд РФ, который создавали для войны в Чечне.

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