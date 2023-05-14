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РФ обстреляла Приморское в Запорожье: погиб 24-летний парень, среди раненых — 7-летний ребенок

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1054
Время на прочтение
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РФ обстреляла Приморское в Запорожье: погиб 24-летний парень, среди раненых — 7-летний ребенок

Оккупанты обстреляли село Приморское / Фото: t.me/zoda_gov_ua

Один из раненых, 30-летний мужчина, до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Сегодня, 14 мая, российские оккупанты обстреляли прифронтовое село Приморское в Запорожье. В результате обстрела погиб 24-летний парень.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

В результате вражеских обстрелов пострадали 6 местных жителей, среди них малолетний ребенок. 24-летний парень в крайне тяжелом состоянии скончался в больнице.

© Deepstatemap
Фото: Deepstatemap

30-летний мужчина до сих пор находится в тяжелом состоянии. Трое, в том числе 7-летний ребенок – средней тяжести. Еще одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно.

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Дата публикации
Просмотры
1054
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