РФ обстреляла Приморское в Запорожье: погиб 24-летний парень, среди раненых — 7-летний ребенок

Один из раненых, 30-летний мужчина, до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Сегодня, 14 мая, российские оккупанты обстреляли прифронтовое село Приморское в Запорожье. В результате обстрела погиб 24-летний парень.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

В результате вражеских обстрелов пострадали 6 местных жителей, среди них малолетний ребенок. 24-летний парень в крайне тяжелом состоянии скончался в больнице.

Фото: Deepstatemap

30-летний мужчина до сих пор находится в тяжелом состоянии. Трое, в том числе 7-летний ребенок – средней тяжести. Еще одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно.