РФ обстреляла Приморское в Запорожье: погиб 24-летний парень, среди раненых — 7-летний ребенок

Один из раненых, 30-летний мужчина, до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Сегодня, 14 мая, российские оккупанты обстреляли прифронтовое село Приморское в Запорожье. В результате обстрела погиб 24-летний парень.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.
В результате вражеских обстрелов пострадали 6 местных жителей, среди них малолетний ребенок. 24-летний парень в крайне тяжелом состоянии скончался в больнице.
30-летний мужчина до сих пор находится в тяжелом состоянии. Трое, в том числе 7-летний ребенок – средней тяжести. Еще одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно.
Ранее сообщалось, что россияне обстреляли Донбасс из "Ураганов". Есть пострадавшие, включая ребенка.
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