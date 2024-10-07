РФ обстреляла Славянск: среди раненых – двухлетняя девочка (фото)

Вадим Филашкин еще раз призвал к эвакуации.
Пока известно о шести раненых, в частности двоих детях, в результате обстрела Славянска на Донетчине 7 октября.
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.
"По меньшей мере 5 человек ранены – такие предварительные последствия обстрела Славянска. Среди раненых – 2-летняя девочка, она получила незначительные ранения и доставлена в больницу", – написал он.
Россияне обстреляли город вечером 7 октября. Повреждены шесть многоэтажек, предприятие, админздание и два автомобиля.
По словам Филашкина, на месте сейчас работают органы власти и ответственные службы.
Напомним, ранее российские войска также обстреливали город Славянск. Тогда они попали в центральную часть города вблизи 5-этажки.
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