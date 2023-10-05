РФ одной ракетой убила более половины жителей села Гроза – прокуратура

В селе проживало не 330, как сообщалось ранее, а только около сотни человек.

В результате российского удара по кафе-магазину в селе Гроза на Харьковщине погибли половина жителей этого населенного пункта.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона.

Он уточнил, что на сегодня в селе проживало не 330, как сообщалось ранее, а лишь около сотни человек.

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"Это небольшой населенный пункт. В нем на данный момент вообще проживает около 100 жителей. И большая часть этого населенного пункта, жители этого села были убиты одной ракетой, россиянами запущенной", — сказал Чубенко.

Заметим, что село Гроза россияне оккупировали в феврале-марте 2022 года. Оно было освобождено 9 сентября 2022 года, в первые дни Слобожанского контрнаступления ВСУ.

Глава МВД Игорь Клименко сообщал, что до полномасштабного вторжения РФ в населенном пункте проживало около 330 человек.

Напомним, что сегодня, 5 октября, российские оккупанты нанесли ужасный удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где происходили поминки. Позже стало известно, что это были поминки за военным, который был родом из этого села.

По словам главы МВД, из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде.

По последним данным, в результате удара 51 человек погиб. Среди погибших – 6-летний мальчик, еще 6 человек ранены.

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