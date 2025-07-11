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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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РФ оккупировала еще один населенный пункт в Донецкой области и продвигается дальше: карты DeepState

У оккупантов есть продвижение в Донецкой области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Армия РФ.

Армия РФ. / © Associated Press

Российская армия оккупировала Ялту в Донецкой области. Возле нескольких населенных пунктов захватчики имеют продвижение.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

«Враг оккупировал Ялту (Донецкая область – Ред.), – подчеркнули аналитики.

К слову, еще несколько девушек назад ресурс информировал о продвижении захватчиков возле этого села.

РФ захватила Ялту в Донецкой области. Карта: DeepState. / © Deepstatemap

РФ захватила Ялту в Донецкой области. Карта: DeepState. / © Deepstatemap

"Враг также продвинулся возле Воскресенко, Толстого, Полтавки, в Мирном и Каменском", - говорится в сообщении.

МАПЫ

Продвижение армии РФ. Карта: DeepState. / © Deepstatemap

Продвижение армии РФ. Карта: DeepState. / © Deepstatemap

Продвижение армии РФ. Карта: DeepState. / © t.me/DeepStateUA

Продвижение армии РФ. Карта: DeepState. / © t.me/DeepStateUA

Продвижение армии РФ. Карта: DeepState. / © Deepstatemap

Продвижение армии РФ. Карта: DeepState. / © Deepstatemap

Напомним, Defense Express отмечает, что Россия сосредоточила на Покровском направлении почти половину всех своих ресурсов .

The New York Times писало о том, что фронт на востоке может рухнуть. РФ может прорвать оборону Украины на Донбассе и приблизиться к захвату всей Донецкой области, если захватит Константиновку.

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