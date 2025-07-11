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РФ оккупировала еще один населенный пункт в Донецкой области и продвигается дальше: карты DeepState
У оккупантов есть продвижение в Донецкой области.
Российская армия оккупировала Ялту в Донецкой области. Возле нескольких населенных пунктов захватчики имеют продвижение.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
«Враг оккупировал Ялту (Донецкая область – Ред.), – подчеркнули аналитики.
К слову, еще несколько девушек назад ресурс информировал о продвижении захватчиков возле этого села.
"Враг также продвинулся возле Воскресенко, Толстого, Полтавки, в Мирном и Каменском", - говорится в сообщении.
МАПЫ
Напомним, Defense Express отмечает, что Россия сосредоточила на Покровском направлении почти половину всех своих ресурсов .
The New York Times писало о том, что фронт на востоке может рухнуть. РФ может прорвать оборону Украины на Донбассе и приблизиться к захвату всей Донецкой области, если захватит Константиновку.