РФ оккупировала еще один населенный пункт в Донецкой области и продвигается дальше: карты DeepState

Армия РФ. / © Associated Press

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Российская армия оккупировала Ялту в Донецкой области. Возле нескольких населенных пунктов захватчики имеют продвижение.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

«Враг оккупировал Ялту (Донецкая область – Ред.), – подчеркнули аналитики.

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К слову, еще несколько девушек назад ресурс информировал о продвижении захватчиков возле этого села.

РФ захватила Ялту в Донецкой области. Карта: DeepState. / © Deepstatemap

"Враг также продвинулся возле Воскресенко, Толстого, Полтавки, в Мирном и Каменском", - говорится в сообщении.

МАПЫ

Продвижение армии РФ. Карта: DeepState. / © Deepstatemap

Продвижение армии РФ. Карта: DeepState. / © t.me/DeepStateUA

Продвижение армии РФ. Карта: DeepState. / © Deepstatemap

Напомним, Defense Express отмечает, что Россия сосредоточила на Покровском направлении почти половину всех своих ресурсов .

The New York Times писало о том, что фронт на востоке может рухнуть. РФ может прорвать оборону Украины на Донбассе и приблизиться к захвату всей Донецкой области, если захватит Константиновку.

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Дата публикации 15:26, 28.06.25 Количество просмотров 53 Двое российских военных сдались в плен украинским дронам на Донецком направлении