РФ опрокидывает на Таврическое направление солдат: в ВСУ раскрыли планы врага

За последние трое суток более 10 окупантов сдались в плен.

Оккупанты опрокидывают на Таврическое направление военных с территории РФ из-за больших потерь в личном составе.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Шпутун.

По его словам, за сутки украинским военным удалось "задвохсотить" 620 захватчиков и 34 единицы военной техники.

"В связи с огромными потерями в личном составе во время боевых действий фиксируется прибытие военнослужащих непосредственно с территории России. В результате участились случаи, когда враг не ориентируется на местности и на поле боя", — подчеркнул Штупун.

Тем временем нашим защитникам удалось отразить все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского на Донетчине и севернее Приютного на Запорожье. По кафирам мощно работает украинская артиллерия.

"Наши ракетчики, артеллеристы в течение суток выполнили почти 1500 огневых задач, если быть точным, 1437. Общие потери врага за сутки составили 620 человек. Также уничтожены 34 единицы военной техники", — отметил спикер.

Речь идет о 6 танках, 7 боевых бронированных машинах, 7 артсистемах, 9 БпЛА, 5 единицах автомобильной и специальной техники.

"Из ценного уничтожен российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк", который стоит более 10 миллионов долларов США", – добавил Штупун.

Также за последние трое суток более 10 окупантов сдались в плен.

Между тем, разведка Британии озвучила потери россиян на войне.

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