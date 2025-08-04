РФ перекидывает подготовленные подразделения для боев за Каменское на Запорожье: власть об угрозе

Армия РФ. / © Associated Press

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Войска РФ пытаются прорваться в населенный пункт Каменское в Запорожской области. Российское командование опрокидывает новые подготовленные подразделения на этот участок фронта.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона.

Чиновник отметил, что заявления россиян о якобы захвате Каменского не соответствуют действительности.

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"На территории поселка находятся подразделения украинских Вооруженных Сил. Там каждый день продолжаются бои, есть вражеские потери. Наши военные делают все возможное, чтобы вытеснить врага из населенного пункта", - отметил Федоров.

По словам главы ОВА, ситуация осложняется тем, что Россия перекидывает в Каменское новые силы разного уровня подготовки.

Заметим, накануне в Силах обороны юга заявили о том, что российские войска полностью не захватили Каменское. Украинские Силы обороны проводят комплекс действий по возвращению утраченных позиций и выходу к реке Янчекрак, разделяющей Каменское на две части.

"Этот населенный пункт действительно расположен географически где-то 25-27 км от окрестности Запорожья. И сегодня в Каменском есть враг. Однако и Силы обороны также есть в этом населенном пункте", - подчеркнул он.

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Волошин объяснил, что населенный пункт поделен на две части рекой. На одном берегу – Силы обороны Украины, другой берег – под контролем окупантов.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, сколько украинских территорий захватили россияне в июле. Известно, что больше всего территорий в прошлом месяце потеряно на Новопавловском направлении — 34% от общей площади. Там ВС РФ совершили 12% штурмовых действий в месяц.

Отметим, что главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил о том, что наиболее сложная ситуация сейчас – на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг наращивает усилия по захвату наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведет активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях.

Дата публикации 21:02, 01.08.25 Количество просмотров 44 Россияне хотят зажать Покровск "в клещи"! Ситуация на фронте сейчас