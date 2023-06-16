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"РФ перебрасывает свои наиболее боеспособные части": Сырский о ситуации на Бахмутском направлении

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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"РФ перебрасывает свои наиболее боеспособные части": Сырский о ситуации на Бахмутском направлении

Армия РФ опрокидывает свои наиболее боеспособные части на Бахмутское направление.

Ситуация в Бахмутском направлении остается напряженной.

Армия РФ перебрасывает свои наиболее боеспособные части на Бахмутское направление.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

В ВСУ отмечают, что ситуация в Бахмутском направлении остается напряженной.

"Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населенных пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, совмещая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск", — рассказал он. .

ВСУ продолжают наступать на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из происков к Бахмуту.

"Понимая это, враждебные подразделения оказывают отчаянное сопротивление. Поэтому понятно, что наши планы нуждаются в периодической корректировке и уточнении. Именно этому сейчас посвящена моя работа в войсках. Провел встречу с командирами частей, обсудили проблемные вопросы, определили пути их решения", — добавил Сырский. .

Отметим, что ВСУ продолжают проводить наступательные и оборонные действия и имеют частичный успех, в частности, вытеснили оккупантов с определенных позиций в Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
2134
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