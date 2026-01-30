Война в Украине / © Getty Images

Российские оккупационные войска и дальше стремятся полностью захватить Донбасс. Москва определила новый срок реализации этого плана — выход на административные границы Донецкой области до апреля 2026 года. В то же время, такие дедлайны РФ меняла уже неоднократно.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, комментируя текущие планы российской стороны. Позицию Украины он озвучил в интервью изданию LB.ua.

По его словам, стратегические намерения российского командования остаются неизменными в течение длительного времени, а новая дата фактически только заменила предыдущие сроки.

Павел Палиса отметил, что курс РФ на захват всего Донбасса сохранялся в течение всего 2025 года. В настоящее время оккупационное командование ориентирует войска на конец марта или начало апреля 2026 года. В то же время, по оценке украинской стороны, выполнить эту задачу в срок Россия не способна.

«Миллион раз переносились. Я лично не вижу возможности в решении выполнить эту задачу в срок», — подчеркнул Палиса.

Планы и направления

По словам замруководителя ОП, параллельно российские войска рассматривают создание так называемых буферных зон в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

На стратегическом уровне в РФ также обсуждается возможность наступления на Одессу и Николаев. В то же время, эти направления пока не входят в число первоочередных для российского генералитета.

Палиса пояснил, что высшее командование РФ ввиду имеющихся ресурсов пока не считает такие планы реалистичными. Основной задачей для окупантов остается именно Донбасс, а также создание предпосылок для потенциального оперативного успеха на Запорожском направлении.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день реализовать оперативный успех удалось только украинским силам. Временную оккупацию части Запорожской области в начале полномасштабного вторжения Палиса связал с внезапным фактором, который впоследствии был потерян.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия Российской Федерации продвигается в Украине медленнее, чем любые другие войска за более чем 100 лет войн.

Мы ранее информировали, что армия РФ продвинулась в городе Волчанск и в районах сел Пазено и Дроновка на Славянском направлении.