РФ опять пугает «грязной бомбой» и «ядеркой»: что стоит за новой истерикой Кремля

Ядерное оружие.

Реклама

На днях Кремль и российские чиновники сосредоточились на безосновательном утверждении Службы внешней разведки, якобы Великобритании и Франции пытаются передать Украине «грязную бомбу» или ядерное оружие. Москва в очередной раз стремится усилить риторику ядерной эскалации.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В РФ в традиционной манере заговорили о якобы угрозе собственных безопасности и назвали такие действия «неприемлемыми». В частности, прихвостень хозяина Кремля, глава Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что страна-агрессорка должна применить ядерное оружие против украинских целей и, «при необходимости», против «государств-поставщиков», которые «являются соучастниками» разрешения ядерного конфликта с Россией. В то же время, в ISW продолжают оценивать, что использование РФ ядерного оружия остается маловероятным.

Реклама

Ядерная риторика России

Кремль использует заявления своей службы разведки, чтобы оправдать войну, которая продолжается дольше, чем участие Советского Союза во Второй мировой войне. В то же время, полномасштабное вторжение за четыре года не оправдало ни одной из целей «фюрера» Владимира Путина.

Аналитики отмечают, что Кремль требовал нейтралитета Украины — под которым он действительно подразумевает пророссийский — с начала полномасштабного вторжения в 2022-м и оправдывал свою войну как необходимую для устранения угрозы, которую Украина и НАТО якобы представляют для России.

«Похоже, что Кремль сейчас использует безосновательные заявления СВР по поводу ядерных стремлений Украины в 2022 году, чтобы подкрепить постфактум оправдания РФ дорогой и неудачной войны. Все попытки сфабриковать новые оправдания для войны четыре года назад свидетельствуют об озабоченности Кремля тем, что его месседжи не оказывают достаточного влияния на российское население, чтобы оправдать длительные потери и экономический ущерб, которые продолжают достижение максималистских целей народа России», — говорится в отчете.

Россия также использует заявление СВР в качестве повода для угроз Великобритании и Франции потенциальными ядерными ударами, вероятно, для того, чтобы сорвать текущие дискуссии о гарантиях безопасности Запада для Украины.

Реклама

Американские аналитики акцентируют внимание на том, что российская армия наносит интенсивные удары по украинской инфраструктуре ядерной энергетики, неоднократно атакуя АЭС и поддерживающую их инфраструктуру. Такие обстрелы рискуют вызвать радиологический инцидент.

«Россия может намеренно или ненамеренно повлечь за собой инцидент, а затем обвинить Украину в использовании ядерного или радиологического оружия», — подытожили в ISW.

Кроме того, заявление о СВР также является частью более широких усилий Кремля по оправданию будущих ограниченных принудительных резервных призывов, которые, вероятно, будут очень непопулярны внутри страны-агрессоры.

Напомним, 23 февраля в видеообращении по случаю дня защитника отечества в России Владимир Путин заявил, что «ядерца» – приоритет Кремля. Мол, именно модернизация триады гарантирует безопасность России и обеспечивает эффективное стратегическое сдерживание и баланс сил в мире.

Реклама

Кроме того, на заседании коллегии ФСБ Путин заговорил о "подготовке взрывов" газопроводов в Черном море. Впрочем, он видит виновных не в Москве и даже говорит о возможных «диверсиях».

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев «взорвался» угрозами в отношении Украины и Запада. Поводом к этому стал вымысел российской разведки о якобы подготовке Великобритании и Франции к передаче Украине ядерных компонентов.