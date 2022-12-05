"РФ ошиблась в оценке своих возможностей": Макрон поддержал наказание Путина за преступления в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин, начавший кровавую войну в Украине, должен нести ответственность за военные преступления.

Об этом лидер Франции сказал в интервью CBS News.

"Я думаю, они совершили огромную ошибку. Во-первых, не уважать международное право и нарушить все принципы, которые они подписали, убийственно для их авторитета. И второе, потому что, вероятно, допустили многие ошибки в оценке своих возможностей и возможностей Украины ", – сказал Макрон.

Макрон также назвал ракетные бомбардировки РФ гражданской инфраструктуры Украины военным преступлением. А на уточняющий вопрос, должен ли Путин быть привлечены к ответственности за эти преступления, он ответил:

"Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов… Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ – да".

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал геноцидом российские атаки по критически важной гражданской инфраструктуре Украины. Министр процитировал статью Конвенции о геноциде, под которую подпадают российские атаки по Украине.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что у России должна быть "гарантия" в будущей структуре безопасности в Европе. Он подчеркнул, что у Москвы должны быть свои "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров. В то же время, президент Франции уверен, что решение о проведении переговоров между Россией и Украиной должен принимать Киев.

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