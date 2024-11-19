РФ осталось 5,5 км до закрытия котла к югу от Курахово – аналитик BILD

Кроме того, оккупанты продвигаются и к северу от Кураховского водохранилища.

Российским оккупантам осталось 5,5 км до закрытия котла к югу от Курахово.

Об этом заявил аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке.

По его информации, на прошлой неделе оккупанты вошли в село Дальнее Донецкой области и рассекли надвое полукотел близ города Курахово.

"К югу от Дального несколько сотен солдат ВСУ продолжают оборонять 5-6 сел на берегах реки Сухие Ялы. Теперь российские оккупанты полностью заняли Дальнее, а также подошли к селу Трудовое. Таким образом коридор для отхода ВСУ через села Успеновка и Константинопольское сократился до 5, 5 км", – говорится в сообщении.

Фото: The Bild

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Кроме того, оккупанты продвигаются и к северу от Кураховского водохранилища. По словам Репке, там россияне захватили поселок Ильинка и подошли к селу Берестки, а также заняли подходы к автомобильной и железнодорожным переправам в сторону Курахово.

"Мосты там разрушены, но ВС РФ теперь могут обстреливать город с севера только с 1-1,5 км. Если им удастся восстановить мост и перейти дамбу, то они могут атаковать Курахово с севера", – считает Репке.

Ранее военный эксперт Денис Попович предупредил, что для Сил обороны существует угроза оцепления на Кураховском направлении.

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