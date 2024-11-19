РФ осталось 5,5 км до закрытия котла к югу от Курахово – аналитик BILD

Кроме того, оккупанты продвигаются и к северу от Кураховского водохранилища.
Российским оккупантам осталось 5,5 км до закрытия котла к югу от Курахово.
Об этом заявил аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке.
По его информации, на прошлой неделе оккупанты вошли в село Дальнее Донецкой области и рассекли надвое полукотел близ города Курахово.
"К югу от Дального несколько сотен солдат ВСУ продолжают оборонять 5-6 сел на берегах реки Сухие Ялы. Теперь российские оккупанты полностью заняли Дальнее, а также подошли к селу Трудовое. Таким образом коридор для отхода ВСУ через села Успеновка и Константинопольское сократился до 5, 5 км", – говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты продвигаются и к северу от Кураховского водохранилища. По словам Репке, там россияне захватили поселок Ильинка и подошли к селу Берестки, а также заняли подходы к автомобильной и железнодорожным переправам в сторону Курахово.
"Мосты там разрушены, но ВС РФ теперь могут обстреливать город с севера только с 1-1,5 км. Если им удастся восстановить мост и перейти дамбу, то они могут атаковать Курахово с севера", – считает Репке.
Ранее военный эксперт Денис Попович предупредил, что для Сил обороны существует угроза оцепления на Кураховском направлении.
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