РФ освободила от уголовной ответственности тех, кто пошел воевать против украинцев: подробности

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении подсудимых от уголовной ответственности за участие в военной службе. Накануне сообщалось, что они могут быть отправлены на войну в Украине.

Об этом написали росСМИ.

Закон, подписанный президентом РФ, вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Он устанавливает, что обвиняемые, проходящие военную службу во время мобилизации или заключившие контракт на службу, освобождаются от уголовной ответственности на стадии судопроизводства.

Кроме того, этот закон также распространяет эти правила на осужденных, для которых уже вынесен приговор, но он не вступил в законную силу. Это включает в себя случаи, когда дело рассматривается на стадии апелляции. Таким образом, закон позволяет избежать ответственности за преступления тем, кто участвует в военных действиях.

Напомним, министерство обороны России получило контроль над группировкой "вагнеровцев", активно пополняя ее бывшими заключенными.

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