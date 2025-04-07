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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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532
Время на прочтение
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РФ "отчиталась", что захватила Басовку в Сумской области: ГПСУ о реальной ситуации

Силы обороны полностью контролируют Басовку в Сумской области, уверяют пограничники.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Ситуация в Сумской области

Ситуация в Сумской области / © Госпогранслужба Украины

Село Басовка Сумской области находится под полным контролем сил обороны Украины.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, опровергнув заявления российских пропагандистов о захвате села.

По его словам, РФ не прекращает свою дезинформационную кампанию и попытки прорвать нашу оборону.

«Тактика россиян по-прежнему малые штурмовые группы, которые переходят границу. Часто подмечаем такие группы, которые пытаются прорваться, в том числе и на квадроциклах. И фактически с помощью техники — их задача максимально глубоко заехать на территорию Украины. В частности, это касается и населенного пункта Басовка. Там они хотят накопиться, закрепиться», – заявил он.

Демченко подчеркнул, что Басовка находится под полным контролем Сил обороны. В то же время он не исключает попыток россиян расширить зону активных боев по линии границы. В частности, в пределах Сумской области.

«Это более 530 км. Мы должны быть готовы по всем направлениям противодействовать вражеским штурмовым группам, диверсионно-разведывательным группам или другим большим силам. Для этого каждая составляющая сил обороны Украины имеет свою полосу обороны и укрепляет в фортификационном отношении позиции, чтобы воинам было легче сдерживать противника на всех отрезках», — подытожил Демченко.

Басовка на карте / © t.me/DeepStateUA

Басовка на карте / © t.me/DeepStateUA

Напомним, министерство «нападения» страны-агрессорки РФ утверждало, что вчера российские оккупанты якобы захватили Басовку.

Ранее соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула сообщил, что оккупанты продолжают штурмовать село Басовка в Юнаковской громаде Сумской области.

Дата публикации
Количество просмотров
532
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