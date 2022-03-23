РФ открыла антиевропейский фронт: Подоляк о решении Путина перевести расчеты за газ в рубли

РФ открыла антиевропейский фронт: Подоляк о решении Путина перевести расчеты за газ в рубли

Советник главы ОП Украины назвал это решение российского диктатора вторым шагом к эскалации с Европой.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на решение Путина перевести все контракты "Газпрома" на поставку газа в Европу в рубли.

Об этом он написал в своих соцсетях.

"РФ открыла антиевропейский фронт. Финансовый. Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли и отказе от $/€, что спровоцирует операционные провалы, давление на общественное мнение. Это второй шаг к эскалации. Первый – угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь Украине", – написал он.

Стоит отметить, что 22 марта стало известно, что Путин попросил правительство дать "Газпрому" поручение по переводу контрактов с европейскими странами в рубли.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 28-й день (война 8 лет). В ответ на агрессию Кремля ряд цивилизованных стран мира (США, Великобритания, страны ЕС, Япония и другие) ввели против РФ беспрецедентные экономические санкции, в том числе они затронули и банковскую систему. Это привело к обесцениванию рубля.

Кроме того, банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам. Ранее гражданам перестали продавать наличную валюту.

Читайте также: