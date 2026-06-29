Казачья Лопань на карте / © Deepstatemap

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Российские войска проникают через границу на Харьковщине и двигаются в направлении поселка Казачья Лопань.

Об этом передает «Украинская правда», ссылаясь на комментарий представителей Сил обороны, а также начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

По данным группировки Объединенных сил, российская армия предпринимает попытки штурмов в направлении Казачьей Лопани, «осуществив тактическое вклинение на участке границы в районе населенного пункта Гранов». Силы обороны фиксируют «реальные попытки пересечения границы и инфильтрацию российских подразделений в направлении Казачьей Лопани».

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Спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов уточнил, что сейчас бои идут между селами Гранов и Казачья Лопань.

Казачья Лопань на карте / © Deepstatemap

«Пи*ары в Казачью Лопань просочились, но сколько их там — сказать сложно. Наши активно направляют туда ФПВ. Все началось с потери Ветеринарки (с. Ветеринарное на границе с РФ, севернее Казачьей Лопани — Ред.), за это пару месяцев назад сняли с должности предыдущего комбрига», — добавляет один из собеседников журналистов в Силах обороны на условиях анонимности.

Начальник Дергачевской ГВА Задоренко признает, что российские войска уже в течение 2-3 месяцев проявляют активность в этом районе и имеют частичный успех в хуторах, входящих в состав Казачьей Лопани. Речь идет о Ветеринарном, Гранове, Шевченко. По его данным, россияне вошли в эти небольшие хутора и оттуда предпринимают попытки перейти к Казачьей Лопани.

На сегодняшний день в поселке Казачья Лопань оставляют более ста гражданских жителей.

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УП отмечает, что поселки Ветеринарное и Гранов — это пятая и шестая точки инфильтрации россиян в Харьковской области, если ссылаться на данные мониторинговой платформы DeepState.

Напомним, что сегодня, 29 июня, россияне ударили КАБами по Холодногорскому району Харькова. Один человек погиб — молодая девушка 23 лет.

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