РФ "отправила" Украине документ о переговорах и Киев "сорвал" эвакуацию из Мариуполя: главные фейки суток

РФ "отправила" Украине документ о переговорах и Киев "сорвал" эвакуацию из Мариуполя: главные фейки суток

Россия заявляет, что это украинские военные якобы обстреливают Мариуполь.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 20 апреля.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

Несмотря на сообщение Зеленского о том, что Украина не получала ни одного документа, который касается переговоров, спикер МИД РФ Захарова заявила, что "Москва передала Киеву проект документа еще 15 апреля, но до сих пор не получила никакой реакции". Предостерегаем: это – манипуляция!

Российские следователи осмотрели мариупольскую больницу, "потерпевшую украинские обстрелы", и "обнаружили десятки тел мирных жителей". Оккупанты также отметили, что "зафиксировали следы совершения украинскими военными преступлениями". Предостерегаем: это – манипуляция!

Несмотря на сообщение руководителей батальона "Азов" об обстреле врагом анонсированного гуманитарного коридора, Минобороны РФ заявило, что "Киев сорвал объявленную ВС России гуманитарную операцию на "Азовстале". Предостерегаем: это – манипуляция!

Напомним, с пропагандистской целью российские оккупанты в очередной раз создали фейк о гибели гражданина США в Украине. В посольстве США в Украине призвали "потребителей СМИ осторожно относиться к любым подобным сообщениям".

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