РФ отправляет иностранных наемников в "мясные штурмы" на войне против Украины

Враг обещает сирийским наемникам российские паспорта и оплачиваемую работу, после которой немногие возвращаются назад.

Россия использует иностранных наемников в войне против Украины как пушечное мясо. В частности, в "мясных штурмах" в Луганской области погибли двое наемников из Сирии.

Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

В военной разведке отметили, что Россия продолжает практики "жуковщины", используя иностранных наемников в войне против Украины как пушечное мясо.

В частности, россияне активно вербуют мужчин на фронт в разрушенной войной Сирии. Наемникам обещают российские паспорта и оплачиваемую работу, после которой немногие возвращаются назад.

Как указали в ГУР, отношение россиян к сирийским наемникам иллюстрируют истории Мохаммеда Мансура и Вахида Мурсала Аль-Шибли. Они воевали против Украины в составе 488-го мотострелкового полка 114-й мотострелковой дивизии российской армии.

В июле 2024 года Мансура в составе отряда из 14 сирийских наемников отправили в атаку вблизи Сватово в Луганской области. Украинские войска накрыли врага огнем. Оккупанты отвергли запрос на эвакуацию раненых бойцов и приказали сирийцам продолжить штурм. Раненый Мансур не выполнил приказ и сбежал с поля боя. Остальные отряды наемников были разбиты. Россияне оформили их как пропавших без вести.

Сирийские паблики 15 сентября 2024 сообщили о гибели гражданина этой страны на войне против Украины. Речь идет о крестьянине Вахиде Мурсале Аль-Шибли, который получил российский паспорт и пошел штурмовать украинские позиции в Луганской области в составе отряда из семи наемников. Группу разбили, сириец получил ранение и умер из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков сирийского отряда неизвестна.

Мохаммед Мансур и Вахид Мурсал Аль-Шибли/Фото: ГУР Минобороны Украины

"Напомним, россия наладила схему с туристическими фирмами для рекрутинга сирийцев на войну против Украины — сначала беднякам предлагают работу охранниками в российских нефтяных провинциях, а затем заманивают более высокой зарплатой для участия в "мясных штурмах", — резюмировали в ГУР.

К слову, в российском Красноярске силовики задержали сотни трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, недавно получивших гражданство РФ. Им были вручены повестки.

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