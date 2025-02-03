РФ отправляет на штурм оккупантов с костылями: британская разведка объяснила причину

Раненые российские военнослужащие возвращаются в бой, поскольку система медицинской помощи не справляется с нагрузкой, отмечает разведка Великобритании.

Медицинская система России работает, вероятно, на грани возможностей, поскольку на передовой все чаще можно заметить воинов на костылях.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на британскую разведку.

По данным Министерства обороны Великобритании, многочисленные наблюдения подтверждают, что раненые российские военнослужащие возвращаются в бой, поскольку система медицинской помощи не справляется с нагрузкой.

В отчете разведки, опубликованном в воскресенье, говорится: "Очень вероятно, раненых российских военнослужащих возвращают к выполнению боевых задач в Украине с незажившими ранами, часто на костылях".

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Упоминается, в частности, 20-я общевойсковая армия, которая, по информации британской разведки, могла сформировать "штурмовые группы" из раненых солдат.

"Существует реалистичная возможность, что российские командиры направляют эту деятельность на содержание персонала, который иначе потерялся бы в перегруженной медицинской системе", – говорится в отчете.

Британское оборонное ведомство также ссылается на украинские оценки, согласно которым во время войны было убито или ранено 830 тысяч российских солдат, из которых около 400 тысяч нуждаются в лечении за пределами зоны боевых действий.

В докладе отмечено: "Раненые солдаты, вероятно, были возвращены в свои части после того, как их преждевременно выписали из передовых медицинских пунктов, по указанию их командования". Такая практика, по мнению разведки, "уменьшает нагрузку на перегруженную военную медицинскую систему и повышает способность подразделения отслеживать и использовать раненых военнослужащих для выполнения оперативных задач".

В отчете также отмечается, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в учреждениях, расположенных подальше от линии фронта, приводит к необходимости переноса административной и медицинской нагрузки обратно на воинские части.

Британская оценка ситуации появилась после публикации видеоматериалов в украинских Telegram-каналах, на которых зафиксированы российские военные на костылях в лесной местности неподалеку от Покровска. На других видео раненые солдаты жаловались на условия развертывания.

В середине января украинские источники обнародовали дроновые кадры, зафиксировавшие двух военных на костылях в открытом поле близ Покровска. Беспилотник сбросил на них боеприпасы, что, вероятно, сделало их небоеспособными.

Впрочем, остается неизвестным, какие именно травмы получили эти солдаты до удара беспилотника, а также участвовали ли они в боевых действиях или просто перемещались между позициями.

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