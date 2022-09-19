РФ отправляет на войну заключенных из низшей тюремной касты – так называемых "опущенных"

По словам правозащитников, заключенные просто пытаются вырваться из "одного из самых страшных мест на земле, коим является российская тюрьма", и говорят, что "лучше смерть".

В России на войну с Украиной завербовали уже около 10 тыс. заключенных, многие из них уже воюют или погибли.

Об этом рассказала глава российского правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова в комментарии "Радио Свобода".

"То есть это массовое явление", – отмечает Романова.

Правозащитница обратила внимание на географию "туров" приближенного к Кремлю олигарха, которого называют поваром Путина, а также негласного главу ЧВК Вагнера Евгения Пригожина по колониям России.

"Самая северная точка – Воркута, Сыктывкар, самая южная – Адыгея, западная – Псковская и Смоленская области, восточная – Татарстан. Их не было в Чечне, Дагестане и Калининградской области. И они не идут восточнее Татарстана", – отмечает Романова.

По ее словам, в одной из колоний Новгорода на этой неделе создали отряд из 70 человек из низшей тюремной касты – из так называемых "опущенных" и "петухов".

"Разговаривая с заключенными, я вижу, что для них деньги не играют роли, они просто пытаются вырваться из одного из самых страшных мест на земле, коим является российская тюрьма. Мы успели поговорить с одним из них. Он сказал: "Вот хоть куда! Лучше смерть, чем здесь", – рассказывает правозащитница.

Отметим, что в местах лишения свободы на постсоветском пространстве, и особенно в России, заключенные нередко делятся на несколько групп. "Опущенными" объявляются заключённые, которые вступают в гомосексуальные контакты в пассивной роли (добровольно или принудительно).

Напомним, в Сети появилось видео, на котором приближенный к Путину российский бизнесмен Евгений Пригожин вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине.

На это отреагировал советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, видео с тем, как Пригожин вербует осужденных на войну против Украины, Россия сама "сливала", чтобы пугать украинцев. Он добавил, что ВСУ "перемелют их и даже не заметят".

Читайте также: