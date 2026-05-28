РФ отступает на одном из направлений фронта: что происходит с весенним наступлением

На Великобурлукском направлении российские военные отступают с начала своей весенней наступательной кампании. В общем, результативность наступательных действий оккупантов в последнее время существенно снижается, а количество применяемых ими средств поражения уменьшается.

Об этом в эфире телеканала «Мы — Украина» сообщил представитель группы Объединенных сил Виктор Трегубов.

Весеннее наступление РФ — что известно

Комментируя весеннюю наступательную кампанию российской армии, представитель выделил две ключевые особенности:

Уменьшение количества применения средств поражения со стороны окупантов.

Снижение результативности их действий.

«Если мы наблюдаем за самим соотношением атак и каких-то результативных действий, измеряя их в территориях, которые удалось занять врагу, то этот коэффициент очень резко падает в последнее время», — отметил Виктор Трегубов.

Он также предположил, что по итогам весеннего наступления этот показатель будет приближаться к нулю или к отрицательному количеству.

Ситуация на разных участках фронта

По словам спикера, несмотря на попытки врага наступать на одних участках, на других ему приходится отходить, поэтому итоговый результат может отличаться от ожиданий противника.

«Если за предыдущие наступления Украина теряла, может, и небольшой, но все-таки какой-то процент своей территории, то сейчас игра уже идет в обе стороны, и можно уже наблюдать где-то, что россияне пытаются продвинуться на Лиманском направлении безуспешно, где-то на Купянском направлении, может, там с какой-то успеваемостью, но потом их удается отбросить», — пояснил спикер группы Объединенных сил.

Тем временем на Великобурлукском направлении зафиксировано отступление российских сил, которое продолжается с начала весеннего наступления.

«Поэтому там в итоге может оказаться, что этот успех был не просто для них неуспешным, а отрицательно успешным», — добавил Трегубов.

