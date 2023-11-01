РФ отвела от Роботино часть дивизии из-за утраты боеспособности – эксперт

Коваленко напомнил, что при потерях 50%-60% РФ не всегда выводит подразделения. Поэтому уровень потерь должен быть огромным.

Российское командование отвело часть подразделений 42-й мотострелковой дивизии от Роботино в связи с утратой боеспособности.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его информации, речь идет о подразделениях из состава 71-го и 291-го МСП (мотострелковый полк. – Ред.).

Коваленко уточнил, что классическая утрата боеспособности – это потери 30% от личного состава и механизированной компоненты. Но оккупанты при потерях 50%-60% и то, не всегда проводят процесс отвода.

"Обычно в компенсацию потерь подвозят прямо на линию боевого столкновения, без вывода за пределы линии боестолкновений. Интересно, что там случилось, что пришлось аж прямо вот так выводить, да ещё и из такой экстремальной зоны", – подытожил эксперт.