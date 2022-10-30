РФ отводит артиллерию из правобережной части Херсона и заставляет украинцев выезжать из городов — Генштаб

Российская оккупационная армия отводит артиллерийские подразделения правобережной части Херсонской области. Также россияне заставляют жителей оккупированных украинских городов покидать свои дома.

Об этом 30 октября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Оккупанты на захваченных территориях Украины создают людям максимально плохие условия для жизни, чтобы они покидали свои дома.

"В Новой Каховке, с 29 октября текущего года, отключен доступ к сети Интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины. Первоочередной так называемой "эвакуации" подлежит медперсонал местных больниц и оперативные службы города. Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года", — сообщили в Генштабе.

Также известно, что враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, с последующим их возможным опрокидыванием на другие направления.

Контрнаступление на Херсон: что известно

Украинские защитники совершают контрнаступление на Херсон, которое оккупировали российские захватчики.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению временно захваченного Россией Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября.

Аналитики The New York Times считают, что ВСУ теперь имеют преимущество в дальности и точности наведения артиллерии, ракет и беспилотников на юге Херсонской области, уничтожая то, что было критически важным активом России.

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