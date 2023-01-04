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РФ ожидает очередную партию дронов от Ирана: разведка рассказала подробности

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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РФ ожидает очередную партию дронов от Ирана: разведка рассказала подробности

Фото: Associated Press

Ранее россиянам завозили дроны партиями 250-300 штук.

Россияне ожидают очередную партию дронов-камикадзе от Ирана. "Шахеды" должны поступить агрессорам в ближайшее время.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, на сегодняшний день оккупанты использовали примерно 660 иранских "мопедов". По контракту предусмотрено 1750 штук.

"По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет – будем еще уточнять. Как правило, до этого они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз", – сказал представитель ГУР Минобороны.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что силы ПВО Украины за первые двое суток 2023 года, 1-2 января, уничтожили 84 БПЛА врага. Это 100% результат.

Кроме того, по его словам, российские войска запускают иранские дроны-камикадзе Shahed в темное время вдоль реки Днепр, чтобы их было труднее обнаружить радиолокационно.

Экс-начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев объяснял, что армия России атакует Украину дронами-камикадзе иранского производства "Шахед" ночью, чтобы обойти украинскую ПВО.

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Дата публикации
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