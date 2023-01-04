РФ ожидает очередную партию дронов от Ирана: разведка рассказала подробности

Ранее россиянам завозили дроны партиями 250-300 штук.
Россияне ожидают очередную партию дронов-камикадзе от Ирана. "Шахеды" должны поступить агрессорам в ближайшее время.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
По словам Скибицкого, на сегодняшний день оккупанты использовали примерно 660 иранских "мопедов". По контракту предусмотрено 1750 штук.
"По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет – будем еще уточнять. Как правило, до этого они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз", – сказал представитель ГУР Минобороны.
Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что силы ПВО Украины за первые двое суток 2023 года, 1-2 января, уничтожили 84 БПЛА врага. Это 100% результат.
Кроме того, по его словам, российские войска запускают иранские дроны-камикадзе Shahed в темное время вдоль реки Днепр, чтобы их было труднее обнаружить радиолокационно.
Экс-начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев объяснял, что армия России атакует Украину дронами-камикадзе иранского производства "Шахед" ночью, чтобы обойти украинскую ПВО.
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