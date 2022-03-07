РФ перебрасывает авиацию в Беларусь, чтобы бомбить крупные города Украины: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации

В Киевской области "кадыровцы" обстреливают местное население.
Продолжаются 12 сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Есть информация, что россияне планируют активизировать использование своей авиации для бомбардировок – для этого перебрасывают в Беларусь авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Силы обороны продолжают вести оборонную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы – в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона Киева. На остальных территориях, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны, в частности, вдоль государственной границы Украины.
Группировка воздушных сил ВСУ осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника, противовоздушное прикрытие важных (критических) объектов Украины и группировок войск.
Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели в Беларусь перебрасывают авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов.
В населенном пункте Мила Киевской области подразделение "кадыровцев" обстреливают местное население;
Российские группировки, действующие в районах Конотопа и Ахтырки, уже потеряли около 50% личного состава. Для продолжения наступательных действий требуется перегруппировка и пополнение запасов.
"Коварство оккупантов проявляется в тактике террора к мирному населению, обстрелах гуманитарных конвоев, организованных украинскими властями, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационных властей на отдельных захваченных территориях. Морально-психологическое состояние противника остается крайне низким. оккупанты выбрасывают собственные документы и пытаются вернуться на территорию РФ", — говорят в Генштабе.
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