РФ перебрасывает из Сирии в Украину парашютно-десантный полк – Генштаб

Также украинская авиация на фронте поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и одну позицию ЗРК.

В результате успешных действий украинских войск на Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают нести значительные потери.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба за 20 сентября.

Лечебные заведения оккупированной Горловки переполнены тяжелоранеными захватчиками. Кроме того, с территории Херсонской области на оккупированную территорию Донецкой области перемещены два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами погибших из 1 армейского корпуса вооруженных сил РФ. Их количество уточняется.

Из-за неудачного проведения мер скрытой мобилизации, в РФ решили вывести подразделения 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирии в Украину.

Подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, украинская авиация поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и одну позицию зенитного ракетного комплекса. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили одного беспилотника врага.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение по 30 объектам противника. В частности, по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 районам сосредоточения артиллерии, а также по 3 складам боеприпасов. Общие потери врага уточняются.

Ранее сообщалось, что украинские военные в Херсонской области сбили очередной российский штурмовик Су-25.

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