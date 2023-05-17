РФ перебрасывает на фронт отряды "шторм Z": в ВСУ объяснили, что это такое

Командование российской оккупационной армии начало использовать на поле боя штурмовые роты "Шторм Z", состоящие из преступников, еще не успевших попасть в места лишения свободы.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует УНИАН.

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Он отметил, что российское военное руководство использует все возможности, чтобы пополнить личный состав, несущий постоянные серьезные потери.

"Они используют и мобилизованный, и боевой армейский резерв (БАРС), и территориальные войска, в разные добровольческие батальоны заманивают, и сейчас, например, роты "Шторм Z", которые формируют из людей, имеющих проблемы с законом", — пояснил Череватый .

Он рассказал, что штурмовые подразделения "Шторм Z" состоят из граждан, имеющих проблемы с законом. Российское военное командование делает предложение таким гражданам либо сесть в тюрьму, либо отправиться на фронт в качестве добровольца. Поэтому эти отряды отличаются от "вагнеровцев", которых набирали непосредственно из-за зеков.

"Можно сказать, что МО РФ перехватывает инициативу у "Вагнера", которому сейчас несколько подрезали в этом направлении возможность наполнения личным составом, и поэтому они используют такие же методы. Через военкоматы вместо того, чтобы по-прежнему отдавать их "Вагнеру", пытаются создавать эти "Шторм Z" роты", — подытожил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские Силы обороны продвинулись до 500 метров на разных направлениях Бахмутского направления. оккупанты всеми силами пытаются захватить город.

Кроме того, мы ранее информировали, что депутат Госдумы России Федот Тумусов предложил отправлять на войну против Украины бездомных собак.

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