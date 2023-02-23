РФ перебрасывает на фронт устаревшие БТР-50, разработанные в 1950-х годах (фото)

Сами же так называемые "Z-патриоты" признают, что российские заводы не справляются с производством более современных БТР.

В России устаревшие БТР-50, сделанные еще в 1950-х годах, "расконсервируют" и снимают со складов хранения, чтоб отправить на фронт.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Испытывая дефицит техники, российские оккупанты продолжают расконсервацию одного из старейших образцов советского военпрома", – говорится в сообщении.

В пророссийском телеграмм-канале "Военный осведомитель" признают, что перебрасывание устаревших БТРов говорит о том, что российские заводы не справляются с производством более современных БТР-82А и БМП-3.

Кроме этого, снятие с хранения БТР-50П также может свидетельствовать о постепенном исчерпании на исправных складах БМП-1 и МТ-ЛБ.

Что известно о БТР-50П

БТР-50П был разработан в 1952 и выпускался с 1954 по 1970 год. На нем можно устанавливать пулемет калибром 14,5 или 7,62 мм. По предварительной информации, на хранении в РФ насчитывается до 1 тысяч единиц такой техники.

Ранее сообщалось, что первый украинский батальон прошел подготовку на БМП Bradley. Также стало известно, что Италия и Франция передадут Украине противовоздушные системы SAMP/T.

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