РФ перебрасывает под Курск войска, которые должны были усилить Покровское направление — "АТЕШ"

Россия пытается спасти свою Курскую область, поэтому перекидывает войска из Украины.
Россияне начали перебрасывать на Курское направление своих военных, которые должны были усилить оккупационные позиции на Покровском направлении в Украине.
Об этом информируют партизаны "АТЕШ".
"АТЕШ" фиксирует опрокидывание военнослужащих 810 ОБрМП РФ в Курскую область", — сообщили партизаны.
По их данным, российские оккупанты перемещают 10 КАМАЗов с личным составом в Донецкой области.
"После разведки удалось идентифицировать подразделение и выяснить, что они направлялись в место отправки для защиты Курска", – сообщили в подполье.
По информации партизан, россияне пытаются всеми силами закрыть дыру обороноспособности, поэтому вынуждены снимать личный состав со стратегически важных направлений.
"Следует напомнить, что недавно 810 бригаду перебросили с Херсонского направления на Покровский для усиления", — отметили в подполье.
Напомним, ранее агент "Атеш" сообщил, что гражданских граждан, имеющих опыт по управлению БПЛА или обучающихся на операторов, в Курской области используют для сопротивления.
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