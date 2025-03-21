РФ перебрасывает с Курщины часть войск на другие направления: где уже донимает враг

Враг перебазировал лучшие экипажи дронов из Курщины на Покровское направление. Они "очень мешают" украинским защитникам.

Российская армия часть своих сил из Курской области начала перебрасывать на другие направления. В частности, часть оккупантов может оказаться на Покровском направлении.

Об этом военнослужащий 68-й егерской бригады ВСУ с позывным "Гусь" рассказал в эфире "Киев24".

"Похоже, что оккупанты часть своих сил начали перебрасывать с Курщины на другие направления, и часть из них может оказаться здесь у нас (на Покровском направлении – ред.) в ближайшее время", – сказал военный.

Пока что личный состав врага на Покровском направлении не увеличивается, однако "Гусь" отметил, что "стало больше проблем с их пилотами и "птичками".

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"Они перебазировали сюда лучшие экипажи, ранее работавшие по нашим Силам обороны на Курщине. То есть часть из тех экипажей сейчас здесь и они нам сильно мешают", — сообщил украинский защитник.

В то же время российским захватчикам не удается прорвать украинскую оборону на Покровском направлении. В свою очередь ВСУ постоянно проводят контратаки.

"Проводим контратаки постоянно. Думаю, сейчас на слуху такие названия как Удачное, Котлино, Песчаное, Дачинское. Это именно контратаки", – сказал боец 68-й бригады.

Напомним, 18 марта спикер ОТГВ "Северск" Вадим Мысник информировал, что немалое количество российских подразделений, задействованных в боях на Курщине, продвигается к границе в Сумской области.

Что касается ситуации на Покровском направлении, то накануне командир первого отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов сообщил, что активность боев под Покровском уменьшилась.