РФ перебрасывает в Джанкой военных из Якутии: партизаны показали фото

Украинские партизаны зафиксировали, что россияне перебрасывают в оккупированный Джанкой (Крым) своих военных из Якутии.

Об этом сообщили в движении "Атеш".

"Агентами "АТЕШ" во время разведки было выявлено переброску личного состава мобилизованных из Якутии в Джанкой", – указано в заявлении.

В "Атеш" обратили внимание, что военные из Якутии неряшливо одеты, нецензурно выражаются и хамят прохожим. А еще после этих бойцов на улице постоянно остается куча разбросанного мусора.

Сообщается, что через час после собрания мобилизованных из Якутии забрала Росгвадия.

"Переброска личного состава уже не первая, на убой отправляют небольшими партиями", — добавили партизаны.

Российские военные из Якутии в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российские военные из Якутии в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российские военные из Якутии в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российские военные из Якутии в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российские военные из Якутии в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российские военные из Якутии в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

К слову, ранее партизаны "Атеш" в оккупированном Севастополе проникли в 810-ю бригаду морской пехоты РФ. Партизаны показали фото техники и указали координаты.

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