РФ перебрасывает к границам Украины подразделения оккупантов: что известно

РФ перебрасывает к границам Украины новые подразделения.
Предположительно, вновь прибывшие подразделения оккупантов будут участвовать в маневрах на Сумском и Черниговском направлениях. Этот состав может быть использован для активизации действий на границе, отвлекающих внимание ВСУ.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
В частности, фиксируется прибытие эшелонов с танками на железнодорожные станции Брянской и Курской областей России. Количество этих сил и средств оккупантов недостаточно для открытия второго фронта.
"На станциях Климово и Суземка Брянской области продолжается прибытие эшелонов с танками Т-80 из 239 ЦЗМР (Богучара) 20А ВВО, а на Суджу и Львов-Киевский Курской области прибывают эшелоны из состава 144 МСД 20А ВВО с танками со склада балтийского флота", — говорится в сообщении.
Однако, как указывается, их перебрасываею, чтобы сковывать силы ВСУ и уменьшать контрнаступление украинской армии.
"На сегодняшний день РОВ не могут открывать второй фронт... недостаточно ресурсов, но постоянной демонстрацией угрозы наступления могут сковывать силы ВСУ. На это и делается расчет, чтобы уменьшить контрнаступательный потенциал ВСУ", — добавили в управлении стратегических коммуникаций.
Напомним, эксперты оценили перспективы наступления оккупантов на юге.
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