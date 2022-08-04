РФ перебрасывает к границам Украины подразделения оккупантов: что известно

Предположительно, вновь прибывшие подразделения оккупантов будут участвовать в маневрах на Сумском и Черниговском направлениях. Этот состав может быть использован для активизации действий на границе, отвлекающих внимание ВСУ.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

В частности, фиксируется прибытие эшелонов с танками на железнодорожные станции Брянской и Курской областей России. Количество этих сил и средств оккупантов недостаточно для открытия второго фронта.

"На станциях Климово и Суземка Брянской области продолжается прибытие эшелонов с танками Т-80 из 239 ЦЗМР (Богучара) 20А ВВО, а на Суджу и Львов-Киевский Курской области прибывают эшелоны из состава 144 МСД 20А ВВО с танками со склада балтийского флота", — говорится в сообщении.

Однако, как указывается, их перебрасываею, чтобы сковывать силы ВСУ и уменьшать контрнаступление украинской армии.

"На сегодняшний день РОВ не могут открывать второй фронт... недостаточно ресурсов, но постоянной демонстрацией угрозы наступления могут сковывать силы ВСУ. На это и делается расчет, чтобы уменьшить контрнаступательный потенциал ВСУ", — добавили в управлении стратегических коммуникаций.

Напомним, эксперты оценили перспективы наступления оккупантов на юге.

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