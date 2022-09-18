РФ перебрасывает в Украину ракеты, защищавшие Санкт-Петербург — СМИ

Санкт-Петербург оцеплен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз. Сейчас несколько из них стоят пустыми.

Россия перебрасывает в Украину системы ПВО и зенитные ракеты, защищавшие Санкт-Петербург.

Об этом пишет финское издание Yle.

Спутниковые снимки показывают, что мобильные огневые платформы и ракеты исчезли в течение лета с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке северо-западнее Санкт-Петербурга.

О передаче оборудования ранее публично не сообщалось ни в России, ни в западных странах.

Санкт-Петербург – второй по значению город России – окружен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз. Сейчас несколько из них стоят пустыми.

Военный эксперт Марк Эклунд, проанализировавший спутниковые снимки, заявил, что из 4 баз исчезло оборудование. Кроме полностью опустевших баз, летом зенитно-ракетная техника была перемещена из других баз вокруг Санкт-Петербурга, скорее всего, в Украину.

По словам Эклунда, передача техники вряд ли существенно ослабила противовоздушную оборону Санкт-Петербурга, поскольку изъятое вооружение устарело, поэтому оно России может больше не понадобиться для оборонных целей. В то время как в войне с Украиной РФ использует даже старые зенитные ракеты, поскольку России не хватает современного высокоточного оружия.

Большинство оставшихся зенитных ракет в районе Санкт-Петербурга используются в ракетной системе С-400.

"Вероятнее всего, изъятое оборудование относится к старой системе С-300", — отметил Эклунд.

С базы юго-восточнее Санкт-Петербурга также было переброшено значительное количество техники — около 10 огневых платформ, а также другую технику.

Издание предполагает, что возможно, даже большее оборудование было вывезено из Ленинградской области, но Yle не смог получить подходящие последние спутниковые изображения всех батарей.

По словам эксперта, ранее Россия перебрасывала ракеты на фронт с баз, расположенных ближе к Украине. В качестве примера Эклунд привел базу ПВО в Воронеже, в центральной части России. Половина ее ракетного парка исчезла к маю, лишь спустя несколько месяцев после начала вторжения в Украину.

Поскольку зенитные ракеты старой системы С-300 в любом случае постепенно выводятся из эксплуатации, возможно Россия решила использовать как можно больше их против Украины.

"Эти старые ракеты используются для наземных целей таким образом, что наибольший ущерб, кажется, наносится гражданскому населению", — сказал Эклунд.

Ранее сообщалось, что Россия среди бездомных ищет контрактников на военную службу.

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