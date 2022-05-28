РФ перебрасывает военную технику и вооружение и ведет воздушную разведку: в Генштабе сообщили о ситуации на Донбассе

РФ перебрасывает военную технику и вооружение и ведет воздушную разведку: в Генштабе сообщили о ситуации на Донбассе

Ситуация на Донбассе остается сложной. Враг проводит наступательные действия, ведет разведку авиацией, перебрасывает военную технику и вооружение по железной дороге.

В частности, на Славянском направлении группировка войск противника принимает меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях. Враг продолжает опрокидывание по железной дороге вооружения, военной техники и других материальных средств с территории РФ в район Купянска Харьковской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 28 мая.

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"После проведения доразведки беспилотными авиационными комплексами обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Большая Камышеваха, Довгенькое, Диброва и нанес авиационный удар вертолетами в районе населенного пункта Довгенькое. При поддержке артиллерии враг, успеха не имел, отошел", — говорится в сообщении.

На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель – окружение наших войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области. В Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман. Самолеты штурмовой авиации нанесли три авиационных удара в районе населенного пункта Диброва.

На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии, вел наступление в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции. Проводит разведку района с целью выявления и подавления элементов огня подразделений Сил обороны Украины. На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганска. Продолжаются боевые действия.

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На Авдеевском направлении противник наносил интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии столкновения, боевые действия продолжаются. Самолеты штурмовой авиации нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое и Каменка. На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел контрбатарейную борьбу и производил огненное поражение наших войск.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей.

Напомним, в район населенного пункта Лунинец Брестской области, в 50 км от украинской границы, перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М".

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