РФ перебрасывает военную технику в Запорожскую область – "АТЕШ"

Вся собранная информация уже передана по назначению.
Путинская армия перебрасывает военную технику из оккупированного Крыма в Запорожскую область. Колонна двигалась по трассе на север Крыма.
Об этом сообщили агенты "АТЕШ".
"Вероятно, колонна идет в сторону временно оккупированной Запорожской области, где рашисты ведут активные наступательные действия и планируют усиливать их", — говорится в сообщении.
По информации агентов, в составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики.
"Мы знаем, где и как остановить эту технику, чтобы она не достигла материковой части Украины", — подытожили агенты "АТЕШ".
Напомним, в Запорожской области отмечается активизация армии РФ на Роботинском направлении, а также наступление оккупантов на Времивском направлении в районе поселка Большая Новоселка.
Читайте также: