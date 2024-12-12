РФ перебрасывает военную технику в Запорожскую область – "АТЕШ"

Вся собранная информация уже передана по назначению.

Путинская армия перебрасывает военную технику из оккупированного Крыма в Запорожскую область. Колонна двигалась по трассе на север Крыма.

Об этом сообщили агенты "АТЕШ".

"Вероятно, колонна идет в сторону временно оккупированной Запорожской области, где рашисты ведут активные наступательные действия и планируют усиливать их", — говорится в сообщении.

АТЭШ (3 фото)

По информации агентов, в составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики.

"Мы знаем, где и как остановить эту технику, чтобы она не достигла материковой части Украины", — подытожили агенты "АТЕШ".

Напомним, в Запорожской области отмечается активизация армии РФ на Роботинском направлении, а также наступление оккупантов на Времивском направлении в районе поселка Большая Новоселка.

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