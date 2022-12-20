РФ перебрасывает войска и технику из центральной части Беларуси к украинской границе (видео)

В Сети появилось видео, как россияне перевозят танки, грузовики и свой личный состав по железной дороге.

РФ начала перебрасывать на юг Беларуси технику, ранее привезенную на полигоны с российскими мобилизованными.

Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По информации мониторинговой группы, в течение сегодняшнего дня, 20 декабря, российские оккупанты перевозят танки, грузовики и свой личный состав из белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на Юг – ближе к границе с Украиной.

Отмечается, что сегодня около 5 утра с железнодорожной станции Полонка на севере Брестской области отправился эшелон с военной техникой ВС РФ. Эти российские войска дислоцировались на полигоне "Обуз-Лесновский" (Барановичский р-н, Брестская обл.).

По данным группы, поезд прибыл в Лунинец на юге Брестской области – вблизи границы с Ровенщиной. Россияне перевозили 23 танка Т-80, 8 бензовозов, 9 грузовиков (Уралы и КамАЗы), 2 пассажирских и 7 грузовых вагонов.

Фото: Deepstatemap

Кроме этого, известно, что вчера, 19 декабря, на железнодорожной станции Заслоново (Витебская обл.) осуществлялась погрузка на платформы более 20 танков и около 16 Уралов ВС РФ. Пунктом его назначения предварительно является Слуцк (Минская обл.), что также значительно ближе к границе с Украиной.

Известно также и о перебрасывании третьего эшелона с российской военной техникой. Утром 20 декабря через Шклов (Могилевская обл, Белоруссия) прошел эшелон. На нем перевозили 20 БМП-2, 3 бензовоза, 7 Уралов, мобильный пункт управления связной (МПУС-К) на базе КамАЗ, 4 пассажирских и 3 грузовых вагона.

Эшелон прибыл в город Калинковичи, недалеко от Мозыра, что возле границы с Житомирщиной. В мониторинговой группе предполагают, что поезд продолжит движение еще южнее.

"Белорусский Гаюн" предполагает, что:

либо российскую технику из полигонов в северной и центральной части страны начинают перевозить в пограничные.

либо технику везут на очередные совместные учения белорусских и российских войск где-то вблизи границы с Украиной.

Отмечается, что количество техники, которую сейчас перебрасывают в пограничные, невелико и ее недостаточно для наступательных действий.

Угроза из Беларуси: что известно

Напомним, что 19 декабря впервые с 2019 года российский диктатор Путин приехал с визитом в Минск.

В официальных заявлениях говорилось, что диктаторы якобы обсудили экономическое сотрудничество, а Лукашенко заявил о "необходимости диалога с Западом".

ТСН.ua собрал подробности переговоров Путина и Лукашенко и рассказал, что осталось "за кадром" встречи.

Политолог Евгений Магда считает, что цель визита Путина в Беларусь гораздо шире, чем разговоры об участии белорусских войск в войне.

В ГУР Украины надеются, что "инстинкт самосохранения" у Лукашенко будет сохраняться и он не подвергнется угрозам Путина относительно вторжения в Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина готова к сценарию непосредственного вмешательства Беларуси в войну.

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