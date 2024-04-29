РФ перебросила чеченские батальоны к границе с Сумщиной — есть ли угроза

Россия перебросила к границе с Сумской областью около четырех батальонов чеченцев. Пока они находятся на расстоянии 150-200 км до границы с Сумщиной.

Об этом в эфире Новости.LIVE рассказал командир 3-й роты 8-го добровольческого формирования территориального общества Владимир Бицак.

Военный успокоил людей и подчеркнул – ВСУ готовы к любому сценарию.

"Успокою жителей города Сумы. Вооруженные силы на месте, добровольческие формирования на месте, натренированные, ждут этих гамнометов. Есть предварительная информация, что на расстояние 150-200 км прибыло четыре батальона чеченцев. Мы все знаем за два предыдущих года войны, что они умеют воевать только с телефонами. Поэтому я считаю, что хотят "попонтоваться" — подъехать к границе, сделать какую-то фотографию, максимум — заход ДРГ. Такая ситуация в настоящее время в Сумской области", - рассказал Владимир Бицак.

Напомним, оккупанты активно штурмуют на Авдеевском направлении – как изменилась ситуация на фронте.

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