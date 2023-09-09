РФ перебросила к Роботиному новые подразделения, это повлияет на ее наступление – разведка Британии

Украинские силы продолжают давление на оккупантов к югу от Бахмута.

Российская оккупационная армия перебросила в Роботино Запорожскую область подразделения по другим направлениям, чтобы заменить разбитые. Такие действия врага могут ограничить способность войск РФ наступать на других участках фронта.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Эти передислокации, вероятно, ограничивают способность России проводить свои наступательные операции на других участках линии фронта", — говорится в сообщении.

Аналитики предполагают, что передислокация скорее всего свидетельствует о давлении на российские оборонительные линии, особенно вокруг Роботиного.

Отмечается, что подразделения ВСУ продвинулись к главной линии обороны россиян к востоку от населенного пункта Роботино. Также Силы обороны продолжают постепенное тактическое продвижение к позициям оккупантов.

Британские разведчики отмечают, что украинские силы продолжают давление на оккупантов к югу от Бахмута Донецкой области, постепенно продвигаясь между Клищиевкой и Андреевкой.

Напомним, украинский Генштаб сообщил о мощных боях, а также о том, что ВСУ продвинулись на юге Украины. Отмечается, что Силы обороны в Мелитопольском направлении закрепляются на достигнутых рубежах.

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