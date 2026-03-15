РФ перебросила морскую пехоту на юг Украины: в ВСУ рассказали о планах врага

Война в Украине

Российские оккупационные войска усиливают группировки на юге Украины и опрокидывают подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона 14 марта.

По его словам, речь идет в частности о 40-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота России.

Это подразделение ранее уже участвовало в штурмовых действиях вблизи населенных пунктов Варваровка и Прилуки.

«Пытались атаковать наши позиции, однако — неудачно», — отметил Волошин.

В то же время, по словам спикера, российское командование готовится перебросить на южное направление еще две группировки морской пехоты. После восстановления и пополнения они могут быть вовлечены в штурмы уже в апреле.

«Их опрокинут на территорию временно оккупированной Донецкой области. Там они пройдут боевое слаживание, восстановление, восполнение потерь и, вероятно, будут привлечены к проведению штурмовых действий у нас на юге.

Это может быть и Гуляйпольское направление, и Александровское направление, и даже Ореховское направление… Говорить, где они, и как это планы российского генерального штаба», — отметил спикер.

Кроме того, Волошин подчеркнул, что ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной. По его словам, каждый день там происходит до 30 боевых столкновений.

Активнее всего российские войска пытаются атаковать вблизи населенных пунктов Железнодорожное, Мирное, Волшебное и других.

