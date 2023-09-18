РФ перебросила под Роботино тысячи элитных десантников как обычную пехоту — разведка Британии

В течение последних двух недель Россия, скорее всего, усилила 58-ю общевойсковую армию, понесшую тяжелые потери, дополнительными Воздушно-десантными подразделениями (ВДВ) на Ореховском направлении.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии.

В общей сложности не менее пяти полков ВДВ из состава 7-й и 76-й дивизий, скорее всего, сейчас сосредоточены в нескольких километрах от прифронтового села Роботино.

В полном составе эта группировка должна насчитывать около 10 000 элитных десантников. Однако почти все эти подразделения, скорее всего, значительно недоукомплектованы, отметили британские аналитики.

Руководство ВДВ, скорее всего, сочтет текущую ситуацию крайне неудовлетворительной.

В течение всей войны российское командование пыталось восстановить Воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций. Под Роботино десантников используют в качестве пехоты для усиления перегруженных сухопутных войск.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что ВС РФ переместили в район города Токмак в Запорожской области не менее четырех воздушно-десантных дивизий.

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