РФ перебросила в Беларусь новую партию С-400: где их разместили (фото)

Сообщается, что в ближайшее время комплекс вступит в боевое дежурство.

Российские оккупанты перевезли в Беларусь очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Его привезли в 25-й ракетный арсенал ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 25819), расположенный возле села Новоколосово Минской области.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Сообщается, что в ближайшее время комплекс вступит в боевое дежурство.

Комплекс С-400 был замечен при транспортировке по железной дороге. / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Пока его разместили в Минской области / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Что известно о С-400

Отметим, что ЗРС С-400 – это модификация С-300. Назначение таких зенитно-ракетных систем – уничтожение авиации, а также перехват крылатых и баллистических ракет. Однако россияне коварно бьют из этих ЗРК по гражданским наземным объектам в близком тылу от линии столкновения.

Для украинского ПВО перехватить ракету С-300, которую россияне перерабатывают на класс "земля-земля", очень сложно.

Из систем С-400 оккупанты могут достать даже в Киев, если будут стрелять из Беларуси. Собственно, это и произошло 14 января 2023 года. Тогда захватчики впервые атаковали Киев ракетами С-400, разрушающими Запорожье, Херсон и города Донбасса.

Ранее в ВСУ рассказали, будут ли использовать Patriot против российских С-300.

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