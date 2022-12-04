РФ перебросила в Беларусь около 15 тысяч военнослужащих: белорусский оппозиционер объяснил, есть ли угроза

В последнее время российский генералитет зачастил на территорию Беларуси. Все большее число представителей генерального штаба ВС РФ прибывает с так называемыми инспекциями для того, чтобы проверить ход подготовки мобилизованных россиян на полигонах, воинских частях Беларуси.

Об этом в эфире телеканала "Freeдом" рассказал оппозиционер, представитель Объединенного переходного правительства Беларуси Павел Латушко.

"Мы знаем, что сейчас переполнены белорусские полигоны, воинские части именно российскими военнослужащими, которые проходят соответствующую подготовку. По различным сведениям, их количество достигло уже порядка 15 тысяч человек. Говорить о том, что эти военнослужащие РФ готовы были бы войти на территорию Украины – скорее не стоит, потому что они не представляют собой ударную группировку и ту силу, которая способна к подобным действиям. Во-первых - у них нет опыта, а во-вторых - это не какие-то специальные войска, которые могли бы эффективно наступать. И опять же нет соответствующего оружия. Возможно, идет подготовка к каким-то масштабным действиям. Такими масштабными действиями могут являться воинские учения, которые планирует провести Путин на территории Беларуси при согласии Лукашенко в ближайшие месяцы", — пояснил эксперт.

Беларусь и война РФ против Украины

Беларусь продлила военные учения ВС РБ и РФ на полигонах, расположенных вблизи границы с Украиной. Они продлятся не менее, чем до 12 декабря.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что белорусские силы вступят в войну на стороне России в любом случае.

В субботу, 3 декабря, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев отчитался, что на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, однако угрозы повторного наступления пока нет.

Российский оппозиционер Андрей Пионтковский считает, что если РФ найдет Лукашенко замену, белорусы не будут воевать против Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 декабря прилетел на переговоры к белорусскому коллеге Виктору Хренину. Как сообщают оборонные ведомства, Москва и Минск договорились внести изменения в российско-белорусское межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

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