РФ перебросила в Крым 400 боевиков-иностранцев: сводка Генерального штаба ВСУ 14 октября

Россия продолжает терроризировать и убивать мирное население Украины, обстреливает позиции Вооруженных сил Украины вдоль всей линии столкновения, пытается удержать оккупированные территории. Кроме того, РФ производит мобилизацию и вербовку наемников. В Крым недавно прибыли около 400 боевиков-иностранцев, которых в дальнейшем отправят на фронт.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 14 октября.

Так, российская армия сосредотачивает усилия на попытках выйти на административную границу Донецкой области и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Оккупанты обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку, подтягивают резервы, проводят мобилизацию, вербуют наемников.

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Россия не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам Украины. Так, за прошедшие сутки, 13 октября, пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Броды, Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь Днепропетровской области.

Чтобы нанести удары, враг использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

Всего за минувшие сутки российская армия нанесла 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершила более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское, Атинское, Большая Рыбица Сумской области и Николаевка Черниговской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское, Атинское, Большая Рыбица Сумской области и Николаевка Черниговской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелка, Огиревце, Старица, Гатище, Двухлетняя и Гряниковка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелка, Огиревце, Старица, Гатище, Двухлетняя и Гряниковка; на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Терны, Заречное, Надежда, Ольговка, Торское, Белогоровка, Ямполевка и Майское;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Терны, Заречное, Надежда, Ольговка, Торское, Белогоровка, Ямполевка и Майское; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зеленополье, Соледар, Майорск, Часов Яр и Опросное;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зеленополье, Соледар, Майорск, Часов Яр и Опросное; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Невельское, Первомайское, Золотая Нива.

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Невельское, Первомайское, Золотая Нива. На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Времовка, Новоандреевка, Новоданиловка, Дорожнянка, Гуляйполе и Камышеваха.

обстреляны районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Времовка, Новоандреевка, Новоданиловка, Дорожнянка, Гуляйполе и Камышеваха. На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. Непосредственно от огня оккупантов пострадали Никополь и Вышетарасовка.

В городе Энергодар Запорожской области 10-11 октября отмечено увеличение личного состава российских оккупационных войск на территории атомной электростанции. Известно, что оккупанты используют станцию, как базу для размещения личного состава, в связи с тем, что объект не обстреливается.

РФ также усиливает режимные меры. На блокпостах вокруг Мелитополя для проведения тщательных обысков вместе с обычными военнослужащими находятся представители ФСБ.

Чтобы восполнить потерю в живой силе военное руководство России не прекращает вербовать наемников. В частности, и граждан других стран. Так, 9 октября на временно оккупированную территорию АР Крым прибыли около четырехсот боевиков-иностранцев. В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям на территории Украины.

Кроме того, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края приостановлена отправка отмобилизованных в учебные центры ВС РФ до 1 ноября. Это связано с тем, что эти учреждения не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили российские атаки в направлениях населенных пунктов Терны, Опросное, Веселое, Невельское, Одрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой пруд.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Поражено более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 9 БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в ночь на 14 октября российская армия вновь нанесла удар по Запорожью. Враг выпусти по городу три ракеты С-300. В результате были поражены объекты инфраструктуры, возникли пожары. Местных жителей предупредили, что в течение суток возможны еще вражеские ракетные атаки.

14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц

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